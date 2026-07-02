Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Jahre Haft drohen

Kater bestialisch getötet: Verdächtige angeklagt!

Tirol
02.07.2026 13:04
Kater „Schmotzer“ wurde auf grausame Art und Weise getötet. Gegen die vier Verdächtigen wurde ...
Kater „Schmotzer“ wurde auf grausame Art und Weise getötet. Gegen die vier Verdächtigen wurde Anklage eingebracht.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer, Privat)
Porträt von Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Von Hubert Rauth und Peter Freiberger

Die bestialische Tötung eines Katers in Brixen im Thale in Tirol durch vier Männer sorgte in den vergangenen Wochen und Monaten für Aufregung. Jetzt – nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei – machte die Justiz ernst und brachte Anklage gegen die vier Verdächtigen ein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die grausame Tat – zu der es Ende April gekommen sein soll – wurde auf Video festgehalten, das anschließend viral ging. Darauf war zu sehen, wie mehrere Männer eine Katze zunächst mit einem Bolzenschussgerät töten wollten. Als das schwer verletzte Tier danach noch lebte und zuckte, drosch einer der Beteiligten mit einer Schneeschaufel auf die Katze ein – begleitet von Gelächter und geschmacklosen Kommentaren.

Mitte Mai stellten sich die vier Verdächtigen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren schließlich der Polizei. Der Druck – das Video verbreitete sich im Netz wie ein Lauffeuer – war offenbar zu groß geworden. 

Verdächtigen droht jetzt sogar Haft
Ermittlungen waren die Folge – am Donnerstag machte die Justiz schließlich ernst: „Es wurde Anklage gegen die vier Männer wegen Verdachts der Tierquälerei beim Landesgericht Innsbruck eingebracht“, erklärte Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft, gegenüber der „Krone“.

Zitat Icon

Das Vergehen der Tierquälerei ist mit Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren bedroht.

Hansjörg Mayr, StA Innsbruck

Bild: Christof Birbaumer

„Drei Männern im Alter von 19, 20 und 25 Jahren wird vorgeworfen, den streunenden Kater roh misshandelt und ihm unnötige Qualen zugefügt sowie ihn letztlich mutwillig getötet zu haben. Dem 16-Jährigen wird zur Last gelegt, zur Quälerei beigetragen zu haben, indem er die Tat gefilmt und aufgefordert hat, noch einmal auf den Kater einzuschlagen“, so Mayr weiter.

Die Verdächtigen hätten unterdessen angegeben, dass sie das verletzte Tier nicht quälen, sondern töten wollten, um es von seinen Leiden zu erlösen.

§ 222 StGB Tierquälerei

  1. (1) Wer ein Tier
    1. roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt,
    2. aussetzt, obwohl es in der Freiheit zu leben unfähig ist, oder
    3. mit dem Vorsatz, dass ein Tier Qualen erleide, auf ein anderes Tier hetzt,
    ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahre zu bestrafen.
  2. Ebenso ist zu bestrafen, wer, wenn auch nur fahrlässig, im Zusammenhang mit der Beförderung mehrerer Tiere diese dadurch, dass er Fütterung oder Tränke unterlässt, oder auf andere Weise längere Zeit hindurch einem qualvollen Zustand aussetzt.
  3. Ebenso ist zu bestrafen, wer ein Wirbeltier mutwillig tötet.

Auf Tierquälerei droht eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.

Unzählige Anfeindungen und Drohungen
Im Internet kam es nach Bekanntwerden des grausamen Falls auch zu unzähligen Anfeindungen und Drohungen, nachdem Namen durchgesickert und veröffentlicht worden waren – nicht nur gegen die Verdächtigen selbst, sondern teils auch gegen deren Familien, Freunden, Arbeitgebern und auch Vereinen, in denen die Beschuldigten aktiv gewesen sind.

Lesen Sie auch:
Der niedliche Kater „Schmotzer“ musste schier unerträgliche Qualen erleiden.
Staatsanwalt am Zug
Zu Tode gequälter Kater: Heute schon Anklage?
02.07.2026
Krone Plus Logo
„Die Wahrheit finden“
Zu Tode gequälter Kater hat nun einen Star-Anwalt
19.06.2026
Auch Gefängnis droht
Katze grausam getötet: Verdächtiger verliert Job
17.05.2026
Schaufel als Waffe
Todeskampf von Katze unter Gelächter gefilmt
13.05.2026

Die Verdächtigen verloren aufgrund der Tat teilweise ihre Jobs und wurden aus Vereinen ausgeschlossen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
02.07.2026 13:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
KI-Ethikerin fordert:
„Brauchen gesellschaftlichen digitalen Entzug!“
krone.tv fragt nach
Mehrwertsteuersenkung? „Bringt kaum Entlastung!“
Klimageräte & Co
Stromtarif wechseln: E-Control verrät Top-Monat
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
160.977 mal gelesen
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Kärnten
Axt-Mord an Freund der Ex: Kinder waren in Wohnung
143.676 mal gelesen
In dieser Wohnanlage passierte der schreckliche Mord.
Ausland
Everest-Leiche nach 30 Jahren identifiziert
140.413 mal gelesen
Die genaue Identität des Opfers mit den grünen Stiefeln war lange unklar – nun brachte eine ...
Burgenland
Norbert Hofers „Alko-Fehler“ zieht weite Kreise
1544 mal kommentiert
Hofer will im Landtag bleiben – der Ruf nach Konsequenzen wird im Landhaus in Eisenstadt ...
Österreich
Gruppenfoto konservativer Schüler schockiert
990 mal kommentiert
Gruppenbild mit eindeutig rechtsextremem Gruß
Innenpolitik
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
736 mal kommentiert
Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf