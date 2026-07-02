„Kärntner Talente landeten bei Top-Mannschaften“

VSV-Stürmer Paul Sintschnig sorgte beim CHL-Draft für die Sensation. Der 17-Jährige wurde bereits an zweiter Stelle von Halifax ausgewählt. Damit ist er der höchste ÖEHV-Pick im Import Draft seit Gregor Baumgartner im Jahre 1996. „Ich bin echt happy, dass es geklappt hat. Halifax war mein absoluter Wunschklub. Der Verein hat sich extrem um mich bemüht und schon viele Klassespieler herausgebracht. Er passt auch total zu meinem kreativen Spielstil“, sagt Sintschnig.