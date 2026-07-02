„Kärntner Talente landeten bei Top-Mannschaften“

Kanada, wir kommen! Gleich vier Kärntner Eishockey-Talente wurden heuer beim CHL-Import-Draft 2026 ausgewählt: Die VSV-Cracks Paul Sintschnig und Nico Uschan wechseln zu den Halifax Mooseheads. Die zwei Rotjacken David Waschnig und Johannes Dobrovolny wurden von Baie-Comeau gezogen. Beide Teams spielen in der Quebec Junior League. Sintschnig & Co. folgen somit den KAC-Assen Thimo Nickl und Fabian Hochegger, die ebenfalls bereits einmal in Kanadas bester Nachwuchsliga aufgegeigt haben.
VSV-Stürmer Paul Sintschnig sorgte beim CHL-Draft für die Sensation. Der 17-Jährige wurde bereits an zweiter Stelle von Halifax ausgewählt. Damit ist er der höchste ÖEHV-Pick im Import Draft seit Gregor Baumgartner im Jahre 1996. „Ich bin echt happy, dass es geklappt hat. Halifax war mein absoluter Wunschklub. Der Verein hat sich extrem um mich bemüht und schon viele Klassespieler herausgebracht. Er passt auch total zu meinem kreativen Spielstil“, sagt Sintschnig.
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