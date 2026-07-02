Befugnisse der Geheimdienste werden ausgeweitet

Mit den neuen Rechten sollen sowohl das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) als auch der Bundesnachrichtendienst (BND) künftig nicht mehr nur aufklären, sondern bei besonderen Bedrohungen auch verdeckt eingreifen dürfen. Insbesondere im digitalen Raum sollen die Fähigkeiten erweitert werden. So sollen die Dienste unter engen Voraussetzungen auch auf informationstechnische Systeme von Angreifern zugreifen dürfen, um deren Infrastruktur und Vorgehen aufzuklären.