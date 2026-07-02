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In Rom ein „Oldie“

„Könnte sein Papa sein!“ Mit 41 in der Junioren-EM

Motorsport
02.07.2026 13:00
Ein Hingucker: Der pinke Lancia Ypsilon Rally4 fliegt im wahrsten Wortsinn über die Strecke.
Ein Hingucker: Der pinke Lancia Ypsilon Rally4 fliegt im wahrsten Wortsinn über die Strecke.(Bild: FLAT-OUT media agency, Bence Photo)
Porträt von Daniel Lemberger
Von Daniel Lemberger

Das aufstrebende Rallye-Talent Marcel Neulinger aus Schenkenfelden (Oberösterreich) sammelt in Rom weitere internationale Erfahrung. Unterstützung gibt es dabei von seinem um 20 Jahre älteren Beifahrer Jürgen Heigl. 

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„Die Fahrerriege ist um die Hälfte jünger, wenn ich mir den Marcel anschaue, könnte ich rein rechnerisch sein Papa sein“, schmunzelt Jürgen Heigl. Denn an diesem Wochenende, wenn von Freitag bis Sonntag der Junioren-Europameisterschaftlauf in Rom u. a. vor den Toren des Kolosseums über die Bühne geht, ist der Oberösterreicher mit 41 ein echter „Oldie“. Zumal das Alterslimit eigentlich 27 ist. „Für die Beifahrer gibt es aber keins“, betont Heigl, der mit seiner Erfahrung das aufstrebende Talent Marcel Neulinger (21) unterstützen soll.

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