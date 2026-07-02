Diese ÖSV-Dame geht auf die Jagd nach Extra-Kilos

Für Gigler, die es vorigen Winter nach zwei Kreuzbandrissen und fast dreijähriger Rennpause in ihrer Comebacksaison als Zweite in Veysonnaz (Sz) direkt wieder aufs Welttcuppodest zurückkehren konnte, wäre es ein höchst emotionales Event. „Ich bin in Schruns vier Jahre in die Skimittelschule gegangen, kenne die Pisten hier ganz genau und war auch im Sommer viel auf diesen Bergen wandern“, verrät die 24-Jährige.