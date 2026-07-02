Diese ÖSV-Dame geht auf die Jagd nach Extra-Kilos

„Natürlich würde es mich extrem stolz machen, wenn ich bei der Heim-WM im Montafon dabei sein darf“, gestand die Vorarlberger Skicrosserin Sonja Gigler. Um sich diesen Traum zu verwirklichen, geht die 24-Jährige in der Vorbereitung neue Wege, die sie auch in Fast-Food-Restaurants führen.
Für Gigler, die es vorigen Winter nach zwei Kreuzbandrissen und fast dreijähriger Rennpause in ihrer Comebacksaison als Zweite in Veysonnaz (Sz) direkt wieder aufs Welttcuppodest zurückkehren konnte, wäre es ein höchst emotionales Event. „Ich bin in Schruns vier Jahre in die Skimittelschule gegangen, kenne die Pisten hier ganz genau und war auch im Sommer viel auf diesen Bergen wandern“, verrät die 24-Jährige.
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