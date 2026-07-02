ÖFB-Verteidiger wechselt in die Premier League!

Michael Svoboda wechselt in die Premier League! Der ÖFB-Verteidiger unterschreibt bei Brighton & Hove Albion.
Michael Svoboda verlässt den italienischen Meister der Serie B, Venezia, und schließt sich Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion an. Der 27-jährige ÖFB-Verteidiger unterschreibt bei den „Seagulls“ einen Vierjahresvertrag. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.
Der Innenverteidiger befindet sich derzeit mit dem ÖFB-Team bei der Fußball-WM und wird erst nach dem Turnier zu seiner neuen Mannschaft stoßen.
Der deutsche Brighton-Trainer Fabian Hürzeler zeigt sich vom Neuzugang überzeugt: „Michael hat eine fantastische Saison mit Venezia gespielt und die Mannschaft als Kapitän zum Meistertitel geführt. Er bringt viele Eigenschaften mit, die perfekt zu unserer Spielweise passen – sowohl mit als auch gegen den Ball. Außerdem sorgt er auf einer Position für zusätzliche Konkurrenz, auf der wir uns verstärken wollten. Mehrere Klubs waren an ihm interessiert, deshalb freue ich mich besonders, dass er sich für Brighton entschieden hat.“
Erfolgreiche Jahre in Italien
Svoboda begann seine Laufbahn beim SV Schwechat, ehe er zur WSG Tirol wechselte und dort den Aufstieg in die österreichische Bundesliga feierte. 2020 folgte der Wechsel zu Venezia. Mit dem Klub schaffte er gleich zweimal den Aufstieg aus der Serie B – 2021 und zuletzt 2026.
Sein Debüt für das ÖFB-Team gab der 27-Jährige im Oktober 2024. Mittlerweile hält der Innenverteidiger bei vier Länderspielen.
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