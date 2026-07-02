ÖFB-Verteidiger wechselt in die Premier League!

Der deutsche Brighton-Trainer Fabian Hürzeler zeigt sich vom Neuzugang überzeugt: „Michael hat eine fantastische Saison mit Venezia gespielt und die Mannschaft als Kapitän zum Meistertitel geführt. Er bringt viele Eigenschaften mit, die perfekt zu unserer Spielweise passen – sowohl mit als auch gegen den Ball. Außerdem sorgt er auf einer Position für zusätzliche Konkurrenz, auf der wir uns verstärken wollten. Mehrere Klubs waren an ihm interessiert, deshalb freue ich mich besonders, dass er sich für Brighton entschieden hat.“