Debatte um Windeltonne für pflegebedürftiges Kind

Der Vizebürgermeister von St. Florian (OÖ) will einer schwer gebeutelten Familie helfen. Es geht um Mehrkosten von 255 Euro. Drei Parteien sind für den Antrag, doch der Ausgang ist ungewiss. Denn mit einem Windelpass kann man den „Restmüll“ kostenlos im Altstoffsammelzentrum abliefern.