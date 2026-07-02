Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens

Langsam rückt Russland auf Kostjantyniwka vor. Die Stadt im Gebiet Donezk ist eine wichtige Bastion im östlichen Festungsgürtel der Ukraine. Erste Kämpfe haben die Außenbezirke erreicht. Russland versucht, die Stadt immer wieder zu infiltrieren, die Ukraine tut alles, um die Eindringlinge aus der Ferne auszuschalten. Bei ihren Vorstößen hat die russische Armee ihre Taktik geändert: Anstatt in kleinen Gruppen von drei bis sechs Mann zu operieren, schickt sie jetzt Soldaten einzeln oder in Paaren los, erklärte der ukrainische Militäranalyst Oleksandr Kovalenko.