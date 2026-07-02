Verteidiger verlässt Red Bull Salzburg nach Ungarn

Red Bull Salzburg gibt Verteidiger Rocco Zikovic ab. Der Kroate, der 2021 für eine Millionensumme zu den Bullen gekommen war, war im vergangenen halben Jahr nach Portugal verliehen und geht nach 48 Partien für Zweitligist Liefering endgültig.
Bei den Bullen absolvierte der 21-jährige Kroate kein einziges Pflichtspiel. Für die U16 (sechs Partien), U18 (30 Spiele) sowie in der Youth League (neun Matches) kam er aber sehrwohl zum Einsatz. Im Frühjahr 2026 war der Innenverteidiger nach Portugal an Leiria verliehen. Dort kam er jedoch nur zu drei Einsätzen.
Zum Trainingsauftakt von Liefering war Zikovic wieder retour – die „Krone“ berichtete. Allerdings nur um sich fitzuhalten. Jetzt schließt er sich fix dem ungarischen Erstligisten Nyiregyhaza Spartacus an.
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