Verteidiger verlässt Red Bull Salzburg nach Ungarn

Bei den Bullen absolvierte der 21-jährige Kroate kein einziges Pflichtspiel. Für die U16 (sechs Partien), U18 (30 Spiele) sowie in der Youth League (neun Matches) kam er aber sehrwohl zum Einsatz. Im Frühjahr 2026 war der Innenverteidiger nach Portugal an Leiria verliehen. Dort kam er jedoch nur zu drei Einsätzen.