Schock beim Hauskauf: „Es ist ein Schwarzbau!“

Wer eine ältere Immobilie erwirbt, muss auf einige Überraschungen gefasst sein – aber dass es sich überhaupt um einen Teil-Schwarzbau handelt, damit rechnet wohl niemand! Doch so etwas kommt aber gar nicht so selten vor. Wer haftet dafür – der Verkäufer, der Makler oder ist der Käufer selbst der Dumme?
Die beiden Klagenfurter Rechtsanwälte Astrid Wutte-Lang und Maximilian Peter wissen, dass es bei Immobiliengeschäft nichts gibt, was es nicht gibt. Da kann schon mal aus einem unverbaubaren Ausblick die Aussicht auf eine Betonmauer werden, weil die Bebauungspläne nicht beachtet worden sind.
Oder der Traumvilla droht die Abrissbirne, weil der chice Wintergarten und das neue Dachgeschoß gar nicht bewilligt sind. Was in solchen Fällen zu tun ist und vor allem wie sie zu verhindern sind, darüber klären die Spezialisten in unserer neuen Check-dein-Recht-Folge auf!
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