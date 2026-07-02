Schock beim Hauskauf: „Es ist ein Schwarzbau!“

Wer eine ältere Immobilie erwirbt, muss auf einige Überraschungen gefasst sein – aber dass es sich überhaupt um einen Teil-Schwarzbau handelt, damit rechnet wohl niemand! Doch so etwas kommt aber gar nicht so selten vor. Wer haftet dafür – der Verkäufer, der Makler oder ist der Käufer selbst der Dumme?