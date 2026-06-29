Schüsse in Jugendeinrichtung: Mehrere Tote

In der niedersächsischen Stadt Stade ist es am Montagmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen. Auslöser waren Schüsse in einer Jugendeinrichtung. Nach Angaben der Polizei soll es dabei mehrere Todesopfer gegeben haben. Die genaue Zahl der Toten sowie die Hintergründe der Tat sind unklar.