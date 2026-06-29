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Drama in Niedersachsen

Schüsse in Jugendeinrichtung: Mehrere Tote

Ausland
29.06.2026 13:49
In einer Jugendeinrichtung sind mehrere Schüsse gefallen, das Gebiet wurde weiträumig gesperrt ...
In einer Jugendeinrichtung sind mehrere Schüsse gefallen, das Gebiet wurde weiträumig gesperrt (Symbolbild).(Bild: kittyfly - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der niedersächsischen Stadt Stade ist es am Montagmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften gekommen. Auslöser waren Schüsse in einer Jugendeinrichtung. Nach Angaben der Polizei soll es dabei mehrere Todesopfer gegeben haben. Die genaue Zahl der Toten sowie die Hintergründe der Tat sind unklar.

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Wie unter anderem der Sender ntv berichtet, sollen in einer Jugendeinrichtung in Stade Schüsse gefallen sein. Laut der Nachrichtenagentur Reuters soll es sich um fünf Tote handeln. Weitere Angaben zu den Geschehensabläufen und mutmaßlichen Hintergründen gab es zunächst nicht.

Festnahme durch die Polizei
Einem Polizeisprecher zufolge wurde im Zusammenhang mit dem Vorfall eine Person festgenommen. Ob es weitere Tatverdächtige gibt, ist derzeit nicht bekannt. Auch zur möglichen Zahl der beteiligten Täter machte die Polizei bislang keine näheren Angaben.

Unklare Hintergründe – Ermittlungen laufen
Die Hintergründe des Vorfalls sind weiterhin völlig offen. Auch das Motiv der Tat ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei hält sich derzeit mit weiteren Details zurück.

Polizei warnt Bevölkerung
Die Polizei Stade informiert laut eigenen Angaben auch über einen WhatsApp-Kanal über den laufenden Einsatz im Bereich der Dankersstraße. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, den Bereich zu verlassen und großräumig zu meiden.

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