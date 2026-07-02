Paar wegen TikTok-Kuss öffentlich ausgepeitscht

Zur Begründung hieß es, dass die Beiden nicht verheiratet seien, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die Strafe wurde auf der Insel Sumatra auf einer Bühne in einem Park der Provinzhauptstadt Banda Aceh vor zahlreichen Schaulustigen vollstreckt. Ursprünglich waren jeweils 25 Stockhiebe verhängt worden. Weil das Paar bereits vier Monate in Untersuchungshaft saß, wurde das Strafmaß reduziert.