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21 Stockhiebe

Paar wegen TikTok-Kuss öffentlich ausgepeitscht

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02.07.2026 13:34
Ein Mann hält die öffentliche Auspeitschung des Paares filmisch mit seinem Smartphone fest.
Ein Mann hält die öffentliche Auspeitschung des Paares filmisch mit seinem Smartphone fest.(Bild: APA/AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Kuss in einem Livestream auf TikTok hat für ein junges Paar in Indonesien schmerzhafte Konsequenzen gehabt: Ein Scharia-Gericht in der streng konservativen Provinz Aceh verurteilte den Mann (22) und die Frau (25) wegen eines Verstoßes gegen das islamische Sittengesetz zu jeweils 21 Stockhieben.

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Zur Begründung hieß es, dass die Beiden nicht verheiratet seien, wie lokale Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Die Strafe wurde auf der Insel Sumatra auf einer Bühne in einem Park der Provinzhauptstadt Banda Aceh vor zahlreichen Schaulustigen vollstreckt. Ursprünglich waren jeweils 25 Stockhiebe verhängt worden. Weil das Paar bereits vier Monate in Untersuchungshaft saß, wurde das Strafmaß reduziert.

  „Die öffentlichen Auspeitschungen sollen dazu dienen, andere von Verstößen gegen die religiösen Vorschriften der Provinz abzuschrecken“, zitierte das Nachrichtenportal Serambinews.com am Donnerstag den Leiter der Staatsanwaltschaft, Bobbi Sandri.

Kuss an Scharia-Behörde gemeldet
Die beiden waren festgenommen worden, nachdem ein Livestream von Ende Februar viral gegangen war. Darin hatten sie sich in einem Auto geküsst. Der Vorfall wurde den Scharia-Behörden gemeldet, diese leiteten Ermittlungen ein.

  Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisiert öffentliche Auspeitschungen in Aceh seit Jahren als grausame, unmenschliche und entwürdigende Strafe und fordert ihre Abschaffung. Aceh an der Nordwestspitze der Insel Sumatra ist die einzige Provinz im mehrheitlich muslimischen Indonesien, in der das islamische Recht offiziell angewendet wird.

Stockhiebe auch für Alkoholkonsum und Glücksspiel
Die Provinz erhielt das Recht zur Einführung der Scharia Anfang der 2000er-Jahre im Rahmen eines Friedensabkommens, das einen jahrzehntelangen Separatistenkonflikt beendete. Das dort geltende islamische Recht sieht öffentliche Stockhiebe unter anderem auch für Delikte wie Ehebruch, Alkoholkonsum, Glücksspiel oder gleichgeschlechtliche Beziehungen vor.

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