Weiteres Ungemach
Jetzt wird Benko auch noch in Italien angeklagt
Es ist kein guter Tag für Rene Benko: Nachdem der Oberste Gerichtshof in Österreich am Donnerstag einen Schuldspruch gegen den gestrauchelten Immobilien-Jongleur aufgehoben hatte, kam kaum eine Stunde danach die Nachricht, dass auch in Italien Anklage gegen den Tiroler erhoben wird.
Wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung hat die Staatsanwaltschaft Trient im Rahmen der Ermittlungen zur Affäre „Romeo“ Anklage gegen Signa-Gründer René Benko und weitere 36 Personen erhoben. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Ermittlungen hatten Ende 2024 ein mutmaßliches Netzwerk aus Politik und Wirtschaft in der Region Trentino-Südtirol ans Licht gebracht.
Vorwurf der kriminellen Vereinigung
Im Zentrum der Untersuchung steht eine mutmaßliche Organisation, die öffentliche Ausschreibungen beeinflusst haben soll. Wie die Anklagebehörde verlautete, wird der Vorwurf der kriminellen Vereinigung auch gegen den Bozner Steuerberater und Benko-Vertrauten Heinz Peter Hager, gegen den Unternehmer aus der Stadt Rovereto Paolo Signoretti, den ehemaligen Senator Vittorio Fravezzi sowie die frühere Bürgermeisterin von Riva del Garda, Cristina Santi, erhoben. Die Vorverhandlung in dem Fall ist für den 23. Oktober in Trient angesetzt.
Dutzende Personen im Visier der Ermittler
Zu Beginn des Verfahrens im Dezember 2024 waren 77 Personen im Visier der Ermittler. Neun Personen waren in Italien festgenommen worden. Insgesamt wurden 100 Durchsuchungen bei weiteren Personen durchgeführt, gegen die ermittelt wurde. Eine Durchsuchung hatte auch im Bozner Rathaus stattgefunden. Ziel der Durchsuchungen waren damals Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in den Provinzen Trient, Bozen, Brescia, Mailand, Pavia, Rom und Verona sowie im Ausland.
Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich die Einstellung mehrerer Tatvorwürfe, darunter auch jenes der kriminellen Vereinigung, beantragt. Der Ermittlungsrichter lehnte dies im vergangenen Februar jedoch zunächst ab und ordnete anschließend die Zwangsanklage an. In der Folge beantragte die Staatsanwaltschaft nun die Zulassung zum Hauptverfahren.
Konkret verdächtigen die Ermittler Benko, „Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung“ zu sein, die mit dem Ziel gegründet wurde, Konzessionen und Genehmigungen zu erlangen, um daraus ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen. Der Unternehmer und Investor habe an der Spitze der kriminellen Vereinigung mithilfe von Hager und Signoretti gehandelt, hieß es vor rund zwei Jahren seitens der italienischen Justizbehörden.
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