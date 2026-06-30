Schiri-Frust: „Darf bei einer WM nicht passieren!“

Auch Legende sauer

Ähnlich urteilt Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg. Paraguays Keeper habe die Berührung durch Anton dankend angenommen. „Der Schiedsrichter und die Video-Assistenten sind darauf wie Anfänger reingefallen, so deutlich muss man das sagen. Ich verstehe diese Entscheidung einfach nicht. So ein – in diesem Falle aus deutscher Sicht - fataler Fehler darf bei einer WM nicht passieren“, meint Effenberg bei „t-online“.