Hund „Giselle“ nach 5 Tagen aus Trümmern gerettet

„In der betroffenen Region wurden wahrscheinlich rund 58.870 Gebäude beschädigt oder zerstört“, erklärten die Wissenschafter Corey Scher und Jamon Van Den Hoek von der Oregon State University auf Grundlage von Satellitendaten vom 25. Juni – dem Tag nach den Beben. Es handle sich um eine vorläufige, schnelle Einschätzung, betonten die Wissenschafter. Die Zahl sei lediglich ein Anhaltspunkt und nicht vor Ort überprüft worden. Der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, hatte am Montag mitgeteilt, dass 855 Gebäude zerstört worden seien. 189 seien „komplett eingestürzt“.