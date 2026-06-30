Daran starb „The Ring“-Kinderstar Daveigh Chase

Vater besuchte Chase vor Tod im Spital

Wie unter anderem der Freund des ehemaligen Kinderstars in einem emotionalen „GoFundMe“-Beitrag erklärt hatte, war das Verhältnis von Chase zu ihrer Familie zerrüttet. Ihr Vater verriet, dass er mit seiner Tochter keinen Kontakt mehr hatte, seitdem diese 19 Jahre alt war. Doch ihr Freund habe ihn kurz vor ihrem Tod kontaktiert, weshalb er Daveigh noch im Spital besuchen konnte.