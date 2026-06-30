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Todesursache enthüllt

Daran starb „The Ring“-Kinderstar Daveigh Chase

Society International
30.06.2026 13:45
Vor rund zwei Wochen starb Daveigh Chase im Alter von nur
Vor rund zwei Wochen starb Daveigh Chase im Alter von nur(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Everett Collection, APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jordan Strauss)
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Von krone.at

Der Tod von Ex-Kinderstar Daveigh Chase hat nicht nur bei den Fans des Grusel-Klassikers „The Ring“ für Entsetzen gesorgt. Rund zwei Wochen später steht nun die Todesursache fest.

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Wie das „People“-Magazin berichtete, habe die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles nun seinen abschließenden Bericht zum Tod von Daveigh veröffentlicht. Der zuständige Gerichtsmediziner stufte diesen demnach als natürlich ein.

Hatte seit 13. Lebensjahr Drogenprobleme
Als Todesursache wurde zudem „Acquired Immunodeficiency Syndrome”, also AIDS, angegeben. Also eine Gruppe von Krankheitsmerkmalen, die bei einer fortgeschrittenen HIV-Erkrankung auftreten. Als maßgebliche Begleitbedingung wird zudem ein chronischer Konsum verschiedener Substanzen ausgewiesen.

Daveigh Chase starb laut Gerichtsmedizin an den Folgen einer AIDS-Erkrankung.
Daveigh Chase starb laut Gerichtsmedizin an den Folgen einer AIDS-Erkrankung.(Bild: Frederick M. Brown/Getty Images/AFP )

Chase, die als Geistermädchen Samara in „The Ring“ weltweit bekannt wurde, wurde nur 35 Jahre alt. Ihr Vater John David Schwallier bestätigte gegenüber der „New York Times“ nicht nur den Tod seiner Tochter, sondern sprach auch darüber, dass sie seit ihrem 13. Lebensjahr Drogenprobleme hatte.

Vater besuchte Chase vor Tod im Spital
Wie unter anderem der Freund des ehemaligen Kinderstars in einem emotionalen „GoFundMe“-Beitrag erklärt hatte, war das Verhältnis von Chase zu ihrer Familie zerrüttet. Ihr Vater verriet, dass er mit seiner Tochter keinen Kontakt mehr hatte, seitdem diese 19 Jahre alt war. Doch ihr Freund habe ihn kurz vor ihrem Tod kontaktiert, weshalb er Daveigh noch im Spital besuchen konnte.

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Daveigh Chase lieh als Kind der Disney-Figur Lilo im Film „Lilo & Stitch“ ihre Stimme und war später auch in der Serie zum Film zu hören. Neben ihrer Rolle als Samara Morgan war Chase auch in Filmen wie „Donnie Darko“ oder Serien wie „Sabrina – Total verhext“ zu sehen. Seit 2016 lag ihre Schauspiel-Karriere jedoch auf Eis.

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