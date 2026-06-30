Daran starb „The Ring“-Kinderstar Daveigh Chase

Der Tod von Ex-Kinderstar Daveigh Chase hat nicht nur bei den Fans des Grusel-Klassikers „The Ring“ für Entsetzen gesorgt. Rund zwei Wochen später steht nun die Todesursache fest.
Wie das „People“-Magazin berichtete, habe die Gerichtsmedizin des County of Los Angeles nun seinen abschließenden Bericht zum Tod von Daveigh veröffentlicht. Der zuständige Gerichtsmediziner stufte diesen demnach als natürlich ein.
Hatte seit 13. Lebensjahr Drogenprobleme
Als Todesursache wurde zudem „Acquired Immunodeficiency Syndrome”, also AIDS, angegeben. Also eine Gruppe von Krankheitsmerkmalen, die bei einer fortgeschrittenen HIV-Erkrankung auftreten. Als maßgebliche Begleitbedingung wird zudem ein chronischer Konsum verschiedener Substanzen ausgewiesen.
Chase, die als Geistermädchen Samara in „The Ring“ weltweit bekannt wurde, wurde nur 35 Jahre alt. Ihr Vater John David Schwallier bestätigte gegenüber der „New York Times“ nicht nur den Tod seiner Tochter, sondern sprach auch darüber, dass sie seit ihrem 13. Lebensjahr Drogenprobleme hatte.
Vater besuchte Chase vor Tod im Spital
Wie unter anderem der Freund des ehemaligen Kinderstars in einem emotionalen „GoFundMe“-Beitrag erklärt hatte, war das Verhältnis von Chase zu ihrer Familie zerrüttet. Ihr Vater verriet, dass er mit seiner Tochter keinen Kontakt mehr hatte, seitdem diese 19 Jahre alt war. Doch ihr Freund habe ihn kurz vor ihrem Tod kontaktiert, weshalb er Daveigh noch im Spital besuchen konnte.
Daveigh Chase lieh als Kind der Disney-Figur Lilo im Film „Lilo & Stitch“ ihre Stimme und war später auch in der Serie zum Film zu hören. Neben ihrer Rolle als Samara Morgan war Chase auch in Filmen wie „Donnie Darko“ oder Serien wie „Sabrina – Total verhext“ zu sehen. Seit 2016 lag ihre Schauspiel-Karriere jedoch auf Eis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.