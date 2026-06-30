Badbetreiber rudert bei Deutschpflicht zurück

Gleichzeitig kündigte der Geschäftsführer an, gegen Verstöße künftig strenger vorzugehen. Schließlich sollten alle Gäste einen sicheren Aufenthalt haben können. Rassismus-Vorwürfe wies Nobel zurück. „Ein Vorgehen, das in der Öffentlichkeit als ausländerfeindlich wahrgenommen werden kann, würde das Ansehen der Stadt beschädigen und verstieße gegen die vertragliche Wohlverhaltenspflicht“, hatte ein Vertreter der Stadt Halle zur „Bild“ gesagt. Man habe Nobel Unterstützung angeboten, etwa bei „eindeutigen Piktogrammen und QR-Codes auf den Liegewiesen und im Eingangsbereich“.