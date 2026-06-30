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Mordversuch in Wien

Ex-Freund malträtierte Frau (44) in Waschküche

Wien
30.06.2026 13:39
Gegen den Mann bestand bereits eine einstweilige Verfügung. Er verletzte seine Ex-Freundin ...
Gegen den Mann bestand bereits eine einstweilige Verfügung. Er verletzte seine Ex-Freundin schwer (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Seiner Ex-Freundin hat ein 45-jähriger Mann am Montagabend in einem Wohnhaus in Wien-Liesing aufgelauert und in weiterer Folge attackiert. Er drängte die 44-Jährige in die Waschküche des Gebäudes. Dort misshandelte er die Frau mit Händen und einem Messer. Sie überlebte schwer verletzt.

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Gegen den 45-Jährigen aus Bosnien bestand zwar eine aufrechte einstweilige Verfügung. Doch davon ließ er sich nicht aufhalten. Am frühen Abend legte er sich im Wohnhaus, in dem seine frühere Lebensgefährtin lebt, auf die Lauer – gegen 18 Uhr kam es dann zum Angriff.

Gewürgt, geschlagen mit Messer verletzt
Der Mann schob die 44-Jährige gewaltsam in die Waschküche und begann sein Opfer zu würgen. Auch mehrere Faustschläge trafen die Frau. Außerdem zückte der dringend Tatverdächtige ein Messer und fügte seiner Ex-Freundin schwere Verletzungen zu, ehe er die Flucht ergriff. 

Trotz der Verletzungen gelang es der 44-Jährigen, eine Nachbarin auf sich aufmerksam zu machen. Diese wiederum setzte die Rettungskette in Gang. 

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Fahndung läuft
Das Opfer wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert, eine Fahndung nach dem 45-Jährigen eingeleitet. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, ebenso die Suche nach dem Täter.

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