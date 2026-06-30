Unschuldig im Häfn: Wenn KI die Falschen erwischt

Zwei Männer, zwei Verhaftungen und zweimal soll eine KI das entscheidende Puzzleteil geliefert haben. Doch was, wenn die Maschine falschliegt? In den vergangenen Wochen haben zwei spektakuläre Fälle aus Florida die Debatte um KI-gestützte Gesichtserkennung neu entfacht. In einem Fall landete ein Familienvater fast drei Monate hinter Gittern, obwohl er die Tat nach eigenen Angaben niemals begangen hatte. Im anderen wurde ein Mann beschuldigt, ein Kind von einem McDonald’s weglocken zu wollen.