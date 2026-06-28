Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer

Auf X und Co. drehten nun Bilder ihre Runden, die zeigen sollen, wie sich Mahrez‘ Teamkollegen über das Tor beschwerten. Das sei so nicht ausgemacht gewesen. Gut für Algerien – und ganz nebenbei auch für Österreich –, dass Sasa Kalajdzic in der sprichwörtlich letzten Sekunde des Spiels doch noch zum 3:3 traf und die Sechzehntelfinal-Paarungen wieder in Ordnung brachte.