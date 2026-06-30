Kuh steckt in Loch fest: Feuerwehren als Retter

In einem Schlammloch war eine Kuh in Kärnten gefangen. Einer örtlichen Feuerwehr aus der Gemeinde Finkenstein ist es gelungen, das schwere Tier aus seiner misslichen Lage zu befreien.
Eine Kuh blieb in einem Schlammloch auf einer Wiese in der Nähe eines Waldes in Ratnitz bei Finkenstein stecken. Mit Händen und Schaufeln befreiten die Mitglieder der Feuerwehr Latschach eine Kuh von Schlamm. „Danach konnten zwei Lastgurte unter der Kuh durchgezogen und beim Frontlader eines Traktors eingehängt werden“, sprechen die Einsatzkräfte über die kräftezehrende Arbeit.
Der Einsatz dauerte gut eineinhalb Stunden und konnte erfolgreich beendet werden. Die Kuh ist wieder wohlauf.
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