Kuh steckt in Loch fest: Feuerwehren als Retter

Eine Kuh blieb in einem Schlammloch auf einer Wiese in der Nähe eines Waldes in Ratnitz bei Finkenstein stecken. Mit Händen und Schaufeln befreiten die Mitglieder der Feuerwehr Latschach eine Kuh von Schlamm. „Danach konnten zwei Lastgurte unter der Kuh durchgezogen und beim Frontlader eines Traktors eingehängt werden“, sprechen die Einsatzkräfte über die kräftezehrende Arbeit.