Das müssen Sie über den „Riesentöter“ wissen

„Wir sind das einzige Land, das sich nicht über den Aufstieg aus der Gruppenphase freut“, hatte Paraguays Teamchef Gustavo Alfaro vor der Partie gegen Deutschland noch fehlende Euphorie in seiner Heimat kritisiert. Wenige Stunden später steht das ganze Land Kopf. Der Sieg gegen Deutschland ist wohl die größte Sensation der WM.