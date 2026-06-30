Das müssen Sie über den „Riesentöter“ wissen

Deutschlands Ausscheiden gegen Paraguay ist wohl die bisher größte Sensation der Fußball-Weltmeisterschaft. Während beim großen Nachbarn Wundenlecken angesagt ist, rief Paraguays Präsident Santiago Peña einen nationalen Feiertag aus. Krone+ hat sich den „Riesentöter“ aus Südamerika näher angesehen, lustige und interessante Fakten zusammengetragen.
„Wir sind das einzige Land, das sich nicht über den Aufstieg aus der Gruppenphase freut“, hatte Paraguays Teamchef Gustavo Alfaro vor der Partie gegen Deutschland noch fehlende Euphorie in seiner Heimat kritisiert. Wenige Stunden später steht das ganze Land Kopf. Der Sieg gegen Deutschland ist wohl die größte Sensation der WM.
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