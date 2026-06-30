Familientradition: Sogar die Granaten flogen weit

Wie bereits sein Großvater Helmut holte auch Niklas Werthner bei den Landesmeisterschaften in Oberösterreich Gold im Speerwurf. Papa Roland, Oberösterreichs LA-Präsident, berichtete der „Krone“ über die spezielle Familientradition.
„Als er in den Krieg einrücken musste, hat er einmal sogar das Kasernendach eingeschossen, weil er eine Granate 70, 80 Meter weit geworfen hat“, wartet OÖ-Leichtathletik-Boss Roland Werthner mit speziellen Anekdoten über seinen Vater Helmut und dessen Wurftalent auf. Von 1946 bis 1953 hatte das Werthner Senior auch bei den OÖ-Landesmeisterschaften mit jeweils Gold unter Beweis gestellt, bei rot-weiß-roten Staatsmeisterschaften reichte es immerhin zu 13 Vize-Titel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.