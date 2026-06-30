Familientradition: Sogar die Granaten flogen weit

„Als er in den Krieg einrücken musste, hat er einmal sogar das Kasernendach eingeschossen, weil er eine Granate 70, 80 Meter weit geworfen hat“, wartet OÖ-Leichtathletik-Boss Roland Werthner mit speziellen Anekdoten über seinen Vater Helmut und dessen Wurftalent auf. Von 1946 bis 1953 hatte das Werthner Senior auch bei den OÖ-Landesmeisterschaften mit jeweils Gold unter Beweis gestellt, bei rot-weiß-roten Staatsmeisterschaften reichte es immerhin zu 13 Vize-Titel.