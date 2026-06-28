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Hitze-Wahl im Ticker

Stimmenkampf unterm Uhrturm: Alle Augen auf Graz

Steiermark
28.06.2026 12:00
Porträt von Andreas Barth
Von Andreas Barth

In einem weitgehend wahlfreien Innenpolitik-Jahr ist es der bedeutendste Urnengang 2026: Sieben Gemeinderatsfraktionen und vier Klein-Listen kämpfen um die Gunst der gut 225.000 Wahlberechtigten in Österreichs zweitgrößter Stadt. Bis 16 Uhr wird in Graz noch gewählt, der „Krone“-Liveticker begleitet Sie durch den aufgeheizten Tag.

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Und es gibt auch bereits einen Aufreger: ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS kritisieren die favorisierte KPÖ von Bürgermeisterin Elke Kahr, das Fairnessabkommen gebrochen zu haben. In diesem sei „unmissverständlich vereinbart worden, auf jegliche Parteiwerbung vor den Wahllokalen zu verzichten“. Stein des Anstoßes sind KPÖ-Plakate in unmittelbarem Umfeld mehrere Wahllokale, was laut gemeinsamer Aussendung der vier Parteien „das Vertrauen in faire Spielregeln im demokratischen Wettbewerb untergräbt“.

Eines der beanstandeten Plakate unmittelbar vor dem Eingang zu einem Wahllokal
Eines der beanstandeten Plakate unmittelbar vor dem Eingang zu einem Wahllokal(Bild: Christian Jauschowetz)
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Der „Krone“-Liveticker zur Graz-Wahl:
Die Spitzenkandidaten bei der „Krone“-Elefantenrunde am Dienstag: Michael Winter (KFG), Kurt ...
Die Spitzenkandidaten bei der „Krone“-Elefantenrunde am Dienstag: Michael Winter (KFG), Kurt Hohensinner (ÖVP), Elke Kahr (KPÖ), Judith Schwentner (Grüne), René Apfelknab (FPÖ), Doris Kampus (SPÖ) und Philipp Pointner (NEOS).(Bild: Christian Jauschowetz)
Die Ausgangslage:
  • Die KPÖ hat 2021 mit knapp 29 Prozent triumphiert und stellt seither mit Elke Kahr die Bürgermeisterin. Umfragen sehen die Kommunisten auch diesmal klar auf Platz eins.
  • Die ÖVP verlor vor fünf Jahren den Bürgermeister-Posten, den davor 18 Jahre lang Siegfried Nagl innehatte. Spitzenkandidat Kurt Hohensinner tritt ein schweres Erbe an.
  • Die Grünen stellen mit Judith Schwentner die Vizebürgermeisterin, sie haben starke 17 Prozent zu verteidigen. Im Wahlkampf ging es wenig überraschend um Verkehrs- und Klimathemen.
  • Die FPÖ, vor Jahrzehnten schon einmal Bürgermeisterpartei in Graz, startet bei einem mageren Ausgangswert von zehn Prozent. Frontmann ist der vor dem Wahlkampf weitgehend unbekannte René Apfelknab.
  • Die SPÖ landete zuletzt nur auf Platz fünf. Zwar war man Teil der Rathaus-Koalition, allerdings aufgrund des Proporzsystems ohne Sitz im Stadtsenat. Das will Graz-Chefin Doris Kampus nun korrigieren.
  • Die NEOS wollen sich von den gut fünf Prozent, die sie 2021 erreichten, verbessern. Philipp Pointner führte einen kantigen Wahlkampf, in dem – ganz auf Bundes-Linie – die Bildung an erster Stelle stand.
  • Der KFG, im Zuge des Finanzskandals von der FPÖ abgespalten, geht mit Claudia Schönbacher und Michael Winter ins Rennen. Für einen Verbleib im Gemeinderat sieht es laut Umfragen schwierig aus.
Graz in Zahlen
Graz in Zahlen(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Showdown bei Gluthitze, Fußball-WM und Formel 1
In 111 Wahllokalen kann bis 16 Uhr für insgesamt elf Listen (neben den derzeit im Gemeinderat vertretenen sind das das Demokratische Bündnis Österreich, die Liste GAZA, die Piraten und MFG) abgestimmt werden, wahlberechtigt sind rund 188.000 Österreicher und 37.000 EU-Bürger (siehe Grafik). Wie sich Rekordhitze, Formel 1 in Spielberg und der letzte Vorrunden-Auftritt Österreichs bei der Fußball-WM zu nachtschlafender Stunde auf die Beteiligung auswirken, bleibt abzuwarten. 2021 lag diese nur bei 54 Prozent.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

KPÖ in Umfragen ungefährdet, dahinter könnte es eng werden
Die aktuellen Umfragen billigen allesamt Bürgermeisterin Kahr den ersten Platz zu – mit einem Ergebnis von möglicherweise mehr als 30 Prozent, noch über dem Sensations-Sieg von 2021. Die ÖVP, die unter Siegfried Nagl Ergebnisse bis knapp an die 40-Prozent-Grenze einfuhr, würde in Richtung 20 Prozent verlieren. Den Freiheitlichen, zuletzt nur knapp über der Zehn-Prozent-Schwelle, wird ein klar besseres Ergebnis zugeschrieben, den Grünen ein schlechteres, der SPÖ ein noch schlechteres.

Das Liniendiagramm zeigt die Stimmenanteile der wichtigsten Parteien bei der Gemeinderatswahl in Graz von 1945 bis 2021. Die SPÖ verlor deutlich an Stimmen, während die KPÖ zuletzt mit 28,8 % die meisten Stimmen erhielt. Die ÖVP liegt bei 25,9 %, die Grünen bei 17,3 %, die FPÖ bei 10,6 % und die NEOS bei 5,4 %. Quelle: APA/Stadt Graz.

Koalitions-Krimi mindestens ebenso spannend
Wie auch immer die Wahl ausgeht: Dem Sieger muss es erst einmal gelingen, sich die nötige Mehrheit im Gemeinderat zu sichern. Denn geht’s nach den letzten Umfragen, liegen da keine wirklich realistischen Koalitionsvarianten auf der Hand.

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Auch die abschließende „Krone“-Elefantenrunde ergab keine neuen Aufschlüsse, wie es in der nächsten Periode weitergehen könnte. Ein von FPÖ-Mann Apfelknab in den Raum gestellter „Flirt“ Hohensinners mit Kahr wurde heftig zurückgewiesen, Kampus wiederum will nicht mehr Steigbügelhalterin für das Duo Kahr/Schwentner sein, wenn ihre SPÖ erneut einen Platz im Stadtsenat verpasst.

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