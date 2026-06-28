Stimmenkampf unterm Uhrturm: Alle Augen auf Graz

KPÖ in Umfragen ungefährdet, dahinter könnte es eng werden

Die aktuellen Umfragen billigen allesamt Bürgermeisterin Kahr den ersten Platz zu – mit einem Ergebnis von möglicherweise mehr als 30 Prozent, noch über dem Sensations-Sieg von 2021. Die ÖVP, die unter Siegfried Nagl Ergebnisse bis knapp an die 40-Prozent-Grenze einfuhr, würde in Richtung 20 Prozent verlieren. Den Freiheitlichen, zuletzt nur knapp über der Zehn-Prozent-Schwelle, wird ein klar besseres Ergebnis zugeschrieben, den Grünen ein schlechteres, der SPÖ ein noch schlechteres.