„Mama, liebst du dein Handy mehr als mich?“

Eltern sind besorgt, dass ihre Kinder zu viel Zeit mit dem Smartphone verbringen. Doch was ist mit ihrer eigenen Bildschirmzeit? Untersuchungen zeigen, dass sich immer mehr Teenager darüber beschweren, wie viel ihre Eltern am Handy hängen. Das färbt negativ ab.
Smartphones funken mittlerweile überall dazwischen – auch in der Erziehung. In Umfragen gaben Jugendliche an, dass sie regelrecht mit dem Smartphone ihrer Eltern um deren Aufmerksamkeit konkurrieren müssen. Forschende aus dem Bereich der digitalen mentalen Gesundheit wollten wissen, was das mit den Jugendlichen macht. Ihre Ergebnisse geben Anlass zur Sorge.
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