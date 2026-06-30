Geheimes Tauziehen um die Gesundheitsreform

Bei der dringend notwendigen Gesundheitsreform braucht es alle helfenden Hände – doch zu viele Köche verderben bekanntlich den Brei. Genau das scheint sich hinter den Kulissen der Reformpartnerschaft abzuspielen. Gleich vier Dokumente kursieren mittlerweile zu dem Umbau des Gesundheitssystems – der „Krone“ liegen sie alle vor.