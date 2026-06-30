KAC verpflichtet slowenischen Nationalspieler

Im Farmteam der Pittsburgh Penguins

Im Jahr 2017 sicherten sich die Pittsburgh Penguins die NHL-Rechte am Stürmer. In Folge dessen machte er 127 Partien im Farmteam der Penguins in AHL und ECHL. Nach Stationen in der russischen KHL lief er ab Dezember des Vorjahres für Laibach in der ICE-Liga auf, machte für die Slowenen 27 Punkte (11 Tore, 16 Vorlagen). Für das slowenische Nationalteam debütierte er bereits mit 18 Jahren. Bis heute bestritt er sechs WM-Endrunden für Sloweniens A-Team.