KAC verpflichtet slowenischen Nationalspieler

Eishockey-Rekordmeister KAC hat seinen dritten Neuzugang verkündet: Jan Drozg kommt von Liga-Konkurrent Laibach nach Klagenfurt.
Nach Jacob Hudson und Mattias Göranson ist Jan Drozg der dritte Neuzugang beim KAC. Der 27-jährige Slowene kommt von Liga-Konkurrent Laibach und signiert einen Einjahresvertrag, hat jedoch für zehn Tage noch eine spielerseitige Ausstiegsoption für einen Wechsel in die KHL. Der 1,85 m große und 86 kg schwere Drozg besetzt den siebenten Importplatz im Kader der Klagenfurter.
Im Farmteam der Pittsburgh Penguins
Im Jahr 2017 sicherten sich die Pittsburgh Penguins die NHL-Rechte am Stürmer. In Folge dessen machte er 127 Partien im Farmteam der Penguins in AHL und ECHL. Nach Stationen in der russischen KHL lief er ab Dezember des Vorjahres für Laibach in der ICE-Liga auf, machte für die Slowenen 27 Punkte (11 Tore, 16 Vorlagen). Für das slowenische Nationalteam debütierte er bereits mit 18 Jahren. Bis heute bestritt er sechs WM-Endrunden für Sloweniens A-Team.
Noch diese Woche kommt Drozg nach Kärnten. „In den vergangenen Jahren waren viele slowenische Spieler in Klagenfurt aktiv und haben mir nur Positives über die Mannschaft, die Eishockeykultur und die Stadt erzählt. Ich freue mich sehr. Es ist eine tolle Gelegenheit für mich“, sagt Drozg in einem ersten Statement.
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