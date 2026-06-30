Globales Privatvermögen um fast 11% gewachsen

Die Zahl der Dollar-Millionäre stieg weltweit um 1,5 Prozent oder fast eine Million Personen. Fast die Hälfte dieses Zuwachses entfiel auf die USA. Deutschland gehört neben China, Japan, Großbritannien und Frankreich zu den Ländern mit jeweils mehr als zwei Millionen Millionären. Die UBS wies zudem darauf hin, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet. Zuwächse verbuchten vor allem die Segmente mit über fünf Millionen Dollar.