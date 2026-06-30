Staatsschulden sind schon wieder gestiegen

Österreichs Staatsschulden sind bis Ende März 2026 um 13,3 Milliarden Euro gestiegen. Damit lagen sie bei insgesamt 431,1 Milliarden Euro, wie Statistik Austria am Dienstag bekannt gab. Die neuen Schulden seien aufgenommen worden, um das laufende Defizit zu finanzieren, aber auch, um die Einlagen zu erhöhen, hieß es.