Notfallsanitäter könnten mehr – dürfen aber nicht

Andere Länder, andere Ausbildungen

Im internationalen Vergleich ist die Ausbildung im österreichischen Sanitäterwesen, insbesondere beim Notfallsanitäter, deutlich kürzer und weniger akademisiert. Sie dauert gesetzlich bis zu zwei Jahre und baut in der Regel auf der zuvor abgeschlossenen Rettungssanitäter-Ausbildung auf. Insgesamt liegt der Ausbildungsweg damit meist bei etwa ein bis zweieinhalb Jahren.