Wiener Polizisten retten Bub vor dem Ersticken

Bub wieder in stabilem Zustand

Der Einjährige wurde gemeinsam mit seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht und befindet sich mittlerweile in stabilem Zustand. Laut Polizei konnte durch das rasche Einschreiten der Beamten ein Herzstillstand und damit eine Reanimation verhindert werden. Wie es zu dem gefährlichen Zwischenfall gekommen ist, ist nicht bekannt.