Wiener Polizisten retten Bub vor dem Ersticken

Als Polizisten am Montagmittag in Wien-Donaustadt eintrafen, lag ein einjähriger Bub reglos in den Armen seiner Mutter. Die Beamten handelten sofort und retteten dem Kleinkind damit wohl das Leben.
Die alarmierten Polizisten bemerkten beim Eintreffen, dass ein unbekannter Gegenstand die Atemwege blockierte. Kurz darauf brachten sie das Kleinkind in die Bauchlage und befreiten den Gegenstand mit den richtigen Erste-Hilfe-Handgriffen. Wenige Sekunden später konnte der Einjährige wieder selbstständig atmen.
Plötzlicher Fieberkrampf
Der Einjährige erlitt kurz darauf jedoch einen Fieberkrampf. Bis zum Eintreffen der Berufsrettung und eines Notarztes brachten ihn die Beamten in die stabile Seitenlage.
Bub wieder in stabilem Zustand
Der Einjährige wurde gemeinsam mit seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht und befindet sich mittlerweile in stabilem Zustand. Laut Polizei konnte durch das rasche Einschreiten der Beamten ein Herzstillstand und damit eine Reanimation verhindert werden. Wie es zu dem gefährlichen Zwischenfall gekommen ist, ist nicht bekannt.
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