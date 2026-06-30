Warum „Handy am Steuer“ nun besonders riskant ist

Längere Urlaubsfahrten, zähe Staus und stockender Verkehr: In der Sommerferienzeit ist die Versuchung besonders groß, während der Autofahrt zum Handy zu greifen. Doch das kann richtig gefährlich und teuer werden. Die „Krone“ klärt auf, was erlaubt ist und was nicht. Und wie teuer einen ein Verstoß gegen das Gesetz kommen kann.
Das Smartphone gehört für viele Menschen zum Alltag. Nachrichten lesen, telefonieren oder schnell eine Route im Navigationssystem eingeben – all das scheint selbstverständlich. Viele nutzen ihr Handy leider aber auch während des Autofahrens und bedenken nicht, dass sie dabei sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Denn schon ein kurzer Blick auf das Display kann ausreichen, um einen Auffahrunfall zu verursachen, Ampeln und Verkehrszeichen zu missachten oder Fußgänger und Radfahrer zu übersehen. Im schlimmsten Fall kostet ein kurzer Moment der Unachtsamkeit sogar ein Menschenleben.
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