Was Zöllner am Flughafen Wien gefunden haben

18 Millionen Koffer sind zu kontrollieren

Der Flughafen Wien sei ein Hotspot im Reiseverkehr, sagte Staatssekretärin Eibinger-Miedl. Sie appellierte vor der nun beginnenden Urlaubssaison auch, sich über Bestimmungen zu informieren, was etwa Mitbringsel aus Ferienregionen angeht. Flughafen-Vorstand Günther Ofner verwies auf 18 Millionen Koffer pro Jahr, die auf dem Airport zu kontrollieren seien (50.000 pro Tag) und auch sechs Millionen Pakete, die durchgeschleust würden (13.000 pro Tag). Das Reisegeschehen bezeichnete er trotz der entsprechenden Überprüfungen als ungestört.