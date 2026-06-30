Leichter Anstieg: Frauen gehen später in Pension

FPÖ sieht Regierungsversagen

Für Dagmar Belakowitsch, Arbeits- und Sozialsprecherin der FPÖ, sind die Zahlen ein „weiterer Beleg für das schwarz-rot-pinke Regierungsversagen, insbesondere am Arbeitsmarkt“. Sie würden die Konsequenzen einer verfehlten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik zeigen, hieß es in einer Aussendung. Gebe es zu viele Arbeitslose, könnten diese schließlich nicht ins Pensionssystem einzahlen. „Das ist ein direkter Anschlag auf die finanzielle Grundlage unseres Sozialstaats“, sagte Belakowitsch. Über eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters wolle sie gar nicht diskutieren.