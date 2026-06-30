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Um ein halbes Jahr

Leichter Anstieg: Frauen gehen später in Pension

Österreich
30.06.2026 13:46
Das Antrittsalter von Frauen ist gestiegen.
Das Antrittsalter von Frauen ist gestiegen.(Bild: oooRENAooo - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Frauen sind im vergangenen Jahr mit 60,7 Jahren in Pension gegangen, 2024 lag der Wert bei 60,2 Jahren. Das Antrittsalter der Männer stieg minimal auf 62,4 Jahre (2024: 62,3). Auch die Höhe der Durchschnittspension wuchs bei Frauen stärker. Konkret waren es 1.948,50 Euro, bei Männer 2.880,70 Euro.

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Der Gender-Pension-Gap sank somit von 33,9 auf 32,4 Prozent wie aus dem Rechnungsabschluss der Pensionsversicherung (PV) hervorgeht. Berechnet wurde das Antrittsalter für alle Eigenpensionen, also von Personen, die zuvor selbst in die Pensionsversicherung eingezahlt haben.

Die Zahl der Pflichtversicherten ist zuletzt im Jahresschnitt von 3,68 auf 3,69 Millionen gewachsen. Die Summe der Beiträge stieg 2025 um 5 Prozent auf 40,7 Milliarden Euro (2024: 38,7), teilte die PV mit. Nach einem Rückgang im Vorjahr sind die Pensions-Neuzugänge mit 109.276 nun wieder etwas höher.

 Pensionsaufwand gestiegen
Neuerlich deutlich gestiegen ist der Pensionsaufwand mit nunmehr 50,5 Milliarden Euro. 2024 waren es noch 47,3 Milliarden (plus 6,8 Prozent). Die Ausfallhaftung des Bundes – jener Betrag, um den die Aufwendungen die Erträge übersteigen – erhöhte sich um 17,5 Prozent auf 10,4 Milliarden. Für inklusive Hilfsmittel im Bereich Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation gab die PV 1,5 Milliarden aus (plus 4,8 Prozent). Der Verwaltungsaufwand sank 2025 gemäß den Angaben auf 0,7 Prozent der Gesamtaufwendung.

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FPÖ sieht Regierungsversagen
Für Dagmar Belakowitsch, Arbeits- und Sozialsprecherin der FPÖ, sind die Zahlen ein „weiterer Beleg für das schwarz-rot-pinke Regierungsversagen, insbesondere am Arbeitsmarkt“. Sie würden die Konsequenzen einer verfehlten Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik zeigen, hieß es in einer Aussendung. Gebe es zu viele Arbeitslose, könnten diese schließlich nicht ins Pensionssystem einzahlen. „Das ist ein direkter Anschlag auf die finanzielle Grundlage unseres Sozialstaats“, sagte Belakowitsch. Über eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsalters wolle sie gar nicht diskutieren.

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