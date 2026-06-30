FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat

So sieht es bei anderen Parteien aus

Insgesamt haben 14 der 183 Abgeordneten ein Einkommen von mehr als 22.000 Euro monatlich, wie eine APA-Auswertung der Transparenzdaten des Parlaments zeigt. Demnach ist der einzige Topverdiener der SPÖ der Gewerkschafter Franz Jantscher. Bei der ÖVP und den NEOS fallen je zwei Personen in diese Kategorie: Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger, der Genossenschaftsverbands-Vorsitzende und Unternehmer Peter Haubner (beide ÖVP), der Banker Christoph Pramhofer sowie die Managerin Karin Doppelbauer (beide NEOS). Doppelbauer ist die einzige Frau.



So viele Spitzenverdiener haben die einzelnen Parteien im Nationalrat: