Baby Nummer zwei: Kitzbühel-Sieger im Glück

Schöne Nachrichten aus der Ski-Welt! Der frühere Slalom-Star Mattias Hargin wird zum zweiten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Verlobten Lovisa verkündete der Schwede die freudige Nachricht mit einem romantischen Familienfoto auf Instagram.
Darauf hält der 40-Jährige seinen Sohn Oliver im Arm, während Lovisa mit deutlich sichtbarem Babybauch lächelt. Dazu schrieb Hargin: „In diesem September wird unsere Familie wachsen.“
Zweites Kind unterwegs
Erst im Dezember 2024 waren Hargin und seine Verlobte Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes Oliver geworden. Nun dürfen sie sich bereits auf weiteren Nachwuchs freuen. Für den Schweden ist es ein weiteres glückliches Kapitel in einem Leben, das von großen Erfolgen, aber auch von einem schweren Schicksalsschlag geprägt wurde.
Vom Tief zurück ins Glück
Hargin gehörte über Jahre zu den besten Slalomläufern der Welt. Der Sieger des Kitzbühel-Slaloms 2015 feierte drei Weltcupsiege und stand insgesamt zehnmal auf dem Podest.
Im Juli 2016 änderte sich sein Leben jedoch schlagartig. Seine Ehefrau Matilda kam bei einem Lawinenunglück in Chile ums Leben. Der Verlust traf Hargin schwer, zwischenzeitlich dachte er sogar über das Ende seiner Karriere nach.
Doch der Schwede kämpfte sich zurück – nicht nur sportlich, sondern auch privat. Mit Lovisa fand er eine neue Liebe, die nun mit dem zweiten gemeinsamen Kind gekrönt wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.