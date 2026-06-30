Baby Nummer zwei: Kitzbühel-Sieger im Glück

Zweites Kind unterwegs

Erst im Dezember 2024 waren Hargin und seine Verlobte Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes Oliver geworden. Nun dürfen sie sich bereits auf weiteren Nachwuchs freuen. Für den Schweden ist es ein weiteres glückliches Kapitel in einem Leben, das von großen Erfolgen, aber auch von einem schweren Schicksalsschlag geprägt wurde.