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Nach Schicksalsschlag

Baby Nummer zwei: Kitzbühel-Sieger im Glück

Ski Alpin
30.06.2026 13:02
Mattias Hargin und Partnerin Lovisa erwarten ein zweites Kind.
Mattias Hargin und Partnerin Lovisa erwarten ein zweites Kind.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/mattiashargin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schöne Nachrichten aus der Ski-Welt! Der frühere Slalom-Star Mattias Hargin wird zum zweiten Mal Vater. Gemeinsam mit seiner Verlobten Lovisa verkündete der Schwede die freudige Nachricht mit einem romantischen Familienfoto auf Instagram.

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Darauf hält der 40-Jährige seinen Sohn Oliver im Arm, während Lovisa mit deutlich sichtbarem Babybauch lächelt. Dazu schrieb Hargin: „In diesem September wird unsere Familie wachsen.“

Zweites Kind unterwegs
Erst im Dezember 2024 waren Hargin und seine Verlobte Eltern ihres ersten gemeinsamen Sohnes Oliver geworden. Nun dürfen sie sich bereits auf weiteren Nachwuchs freuen. Für den Schweden ist es ein weiteres glückliches Kapitel in einem Leben, das von großen Erfolgen, aber auch von einem schweren Schicksalsschlag geprägt wurde.

Vom Tief zurück ins Glück
Hargin gehörte über Jahre zu den besten Slalomläufern der Welt. Der Sieger des Kitzbühel-Slaloms 2015 feierte drei Weltcupsiege und stand insgesamt zehnmal auf dem Podest.

Das Siegerpodest im Kitzbühel-Slalom 2015: Matthias Hargin (mi.), Marcel Hirscher (li.) und ...
Das Siegerpodest im Kitzbühel-Slalom 2015: Matthias Hargin (mi.), Marcel Hirscher (li.) und Felix Neureuther (re.)(Bild: GEPA)

Im Juli 2016 änderte sich sein Leben jedoch schlagartig. Seine Ehefrau Matilda kam bei einem Lawinenunglück in Chile ums Leben. Der Verlust traf Hargin schwer, zwischenzeitlich dachte er sogar über das Ende seiner Karriere nach.

Doch der Schwede kämpfte sich zurück – nicht nur sportlich, sondern auch privat. Mit Lovisa fand er eine neue Liebe, die nun mit dem zweiten gemeinsamen Kind gekrönt wird.

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