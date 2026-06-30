Bund der Steuerzahler: „Wir warten uns kaputt!“

Die Infografik zeigt Maßnahmen zur Budget-Konsolidierung für 2027 und 2028 in Österreich. Die Netto-Konsolidierung steigt von 1.523 Millionen Euro im Jahr 2027 auf 2.497 Millionen Euro im Jahr 2028. Einsparungen und Mehreinnahmen erhöhen sich deutlich von 2.073 auf 5.017 Millionen Euro. Unternehmen, Banken und Beteiligungen des Bundes tragen mit 2.181 Millionen Euro im Jahr 2028 den größten Anteil zur Konsolidierung bei. Bei Investitionen steht die Senkung der Lohnnebenkosten mit 2.000 Millionen Euro im Jahr 2028 im Vordergrund. Quelle: BMF.