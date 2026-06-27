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Laut Test 2,5 Promille

Ex-Minister Hofer ist seinen Führerschein los

Innenpolitik
27.06.2026 14:34
Norbert Hofer will nicht gefahren sein, der Führerschein ist trotzdem weg.
Norbert Hofer will nicht gefahren sein, der Führerschein ist trotzdem weg.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Nikolaus Frings
Porträt von Michael Pommer
Porträt von Christoph Budin
Von Nikolaus Frings , Michael Pommer und Christoph Budin

Norbert Hofer wurde fast Bundespräsident, war FPÖ-Verkehrsminister und sitzt für die Freiheitlichen noch immer im burgenländischen Landtag – seit Freitagmittag ist er seinen Führerschein los. Ein Alkohol-Vortest ergab 2,48 Promille. Den gerichtlich verwertbaren Alkomat-Test verweigerte der Blaue. Laut eigenen Angaben saß er nicht am Steuer.

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Es geschah Freitagmittag: Um 11.38 Uhr war ein Audi-Lenker von der Steiermark kommend in Richtung Pinkafeld im Burgenland unterwegs. Der Lenker soll eine Verkehrsinsel touchiert haben, fast in einem Straßengraben gelandet und auch auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein.

Ein entgegenkommender Fahrer setzte deshalb einen Notruf ab, der eine Fahndung zur Folge hatte. Kurz vor 12 Uhr führte diese die Polizei an die Wohnadresse des ehemaligen FPÖ-Verkehrsministers Norbert Hofer.

Die Beamten fanden Hofer neben dem gesuchten Fahrzeug vor und führten einen Alkohol-Vortest durch, der 2,48 Promille ergab. Den auch gerichtlich verwertbaren Alkomat-Test verweigerte der Blaue jedoch.

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Führerschein ist trotzdem weg
Laut eigenen Angaben will Hofer nicht am Steuer des Audis gesessen sein – den Führerschein ist der ehemalige blaue Bundespräsidentschaftskandidat dennoch los. Für den Politiker gilt die Unschuldsvermutung.

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