Ex-Minister Hofer ist seinen Führerschein los

Norbert Hofer wurde fast Bundespräsident, war FPÖ-Verkehrsminister und sitzt für die Freiheitlichen noch immer im burgenländischen Landtag – seit Freitagmittag ist er seinen Führerschein los. Ein Alkohol-Vortest ergab 2,48 Promille. Den gerichtlich verwertbaren Alkomat-Test verweigerte der Blaue. Laut eigenen Angaben saß er nicht am Steuer.