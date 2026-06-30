Bäcker brauchen wegen Steuersenkung neue Kassen

Ab Mittwoch gilt die Senkung der Umsatzsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel. Bei Bäckern sorgt die Umstellung für Ärger: Viele Betriebe mussten neue Kassen kaufen, weil bei den alten kein Komma für den neuen Steuersatz vorgesehen war. Außerdem war lange unklar, welche Waren nun wirklich billiger werden ...
Ab Mittwoch wird’s billiger: Die Regierung senkt per 1. Juli die Umsatzsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Milch, Butter, Eier und Teigwaren von zehn auf 4,9 Prozent. Eine Semmel bei der Mühlviertler Bäckerei-Kette Honeder etwa kostet dann 45 statt 48 Cent, bei einem Kilo Hausbrot sparen Kunden rund 20 Cent.
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