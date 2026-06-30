Bäcker brauchen wegen Steuersenkung neue Kassen

Ab Mittwoch gilt die Senkung der Umsatzsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel. Bei Bäckern sorgt die Umstellung für Ärger: Viele Betriebe mussten neue Kassen kaufen, weil bei den alten kein Komma für den neuen Steuersatz vorgesehen war. Außerdem war lange unklar, welche Waren nun wirklich billiger werden ...