„Ich werde bei der WM im Montafon dabei sein!“

Exakt 250 Tage bevor am 6. März 2027 die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski WM im Vorarlberger Montafon eröffnet wird, trafen sich am Montag Österreichs große Medaillenhoffnungen für das Heimspektakel am Golm. Olympiasiegerinnen, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger – die Vorfreude vor der Mega-WM mit 29 Entscheidungen ist groß. Auch bei der zweifachen Big-Air-Olympiasiegerin Anna Gasser.
Dort, wo es nächstes Jahr um die Buckelpisten- und Aerials-Titel geht, war vom zweifachen Olympiasieger und Lokalmatador Alessandro „Izzi“ Hämmerle über die versilberte Olympia-Snowboarderin Sabine Payer bis Freestyler Matej Svancer, der in Livigno olympisches Bronze im Big Air gewinnen konnte, alles dabei, was Rang und Namen hat.
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