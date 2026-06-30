„Ich werde bei der WM im Montafon dabei sein!“

Dort, wo es nächstes Jahr um die Buckelpisten- und Aerials-Titel geht, war vom zweifachen Olympiasieger und Lokalmatador Alessandro „Izzi“ Hämmerle über die versilberte Olympia-Snowboarderin Sabine Payer bis Freestyler Matej Svancer, der in Livigno olympisches Bronze im Big Air gewinnen konnte, alles dabei, was Rang und Namen hat.