Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen

Außerdem ist mit einem Führerscheinentzug von mindestens einem halben Jahr zu rechnen. Zudem wird Hofer beweisen müssen, dass er psychologisch in der Lage ist, weiter ein Fahrzeug zu lenken. Ein Termin beim Amtsarzt und eine verkehrspsychologische Untersuchung sind verpflichtend. Ebenso wird Hofer an einer Nachschulung teilnehmen müssen.