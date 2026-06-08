Zahnseide zu benutzen, ist gar nicht so schwer!

Das Zahnfleisch ist ein durchblutetes Gewebe, das Zähne und Kieferknochen schützt. Sie ist ein Teil der Mundschleimhaut. Bakterien, Verschmutzungen oder Verletzungen (falsche oder mangelnde Mundhygiene) kann leicht zu Entzündungen führen.

Gingivitis zeigt sich dabei zunächst durch leichte Blutungen beim Putzen (sieht man beim Ausspucken), Rötung und Schwellung. Unbehandelt wird daraus Paradontitis, eine chronische Entzündung.

Da das Zahnfleisch zum Zahnhalteapparat gehört, drohnen langfristig Schäden am Gebiss bis hin zum Verlust der Zähne.