E-Scooter-Fahrer springt bei Crash auf Motorhaube

Der Kleintransporter ließ dem Scooter-Fahrer (50) dabei keinerlei Platz oder Ausweichmöglichkeit. Es kam zur Kollision, wobei der 50-Jährige auf die Motorhaube des Transporters sprang. Der Fahrzeuglenker hielt jedoch nicht an und fuhr mehrere Gassen weiter. Erst bei der Kreuzung Friedmannsgasse/Haberlgasse stürzte der 50-Jährige von der Motorhaube und wurde verletzt.