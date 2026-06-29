E-Scooter-Fahrer springt bei Crash auf Motorhaube

In Wien wird derzeit dringend nach einem flüchtigen Unfalllenker gesucht! Der Fahrer eines Kleintransporters kollidierte Freitagnacht mit einem E-Scooter, dessen Fahrer auf die Motorhaube sprang und erst nach mehreren Metern herunterstürzte.
Gegen 22.30 Uhr fuhr der Kleintransporter über die Grundsteingasse in Ottakring. Dabei kam diesem vorschriftsmäßig ein E-Scooter-Fahrer in der Einbahn entgegen.
Der Kleintransporter ließ dem Scooter-Fahrer (50) dabei keinerlei Platz oder Ausweichmöglichkeit. Es kam zur Kollision, wobei der 50-Jährige auf die Motorhaube des Transporters sprang. Der Fahrzeuglenker hielt jedoch nicht an und fuhr mehrere Gassen weiter. Erst bei der Kreuzung Friedmannsgasse/Haberlgasse stürzte der 50-Jährige von der Motorhaube und wurde verletzt.
Beschädigter Kleintransporter sichergestellt
Die wilden Szenen hielt eine Zeugin auf Video fest. Der Lenker des Kleintransporters ergriff jedoch die Flucht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Fahrzeug wenig später in der Kirchstetterngasse sichergestellt. Von dem Lenker fehlte jedoch jede Spur.
Der 50-Jährige wurde nach dem Unfall in ein Spital gebracht.
Wer hat was gesehen?
Zeugen berichteten, dass der Kleintransporter bereits zuvor ein geparktes Auto touchiert hatte. Die Polizei bittet nun weitere mögliche Zeugen, sich – auch anonym – zu melden.
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