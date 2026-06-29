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Jüngstes Opfer erst 10

Zwei Tote! Strömung zieht Badegäste unter Wasser

Vorarlberg
29.06.2026 06:32
Symbolbild
Symbolbild(Bild: bikemp)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem Badeunfall auf der Ill in Bludenz sind am Sonntag zwei Menschen gestorben. Das jüngste Opfer ist erst zehn Jahre alt. Der folgenschwere Vorfall ereignete sich unterhalb eines Wasserfalls. 

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Drei Personen waren ins Wasser gesprungen und wurden aufgrund der starken Strömungs- und Sogkräfte der Wasserwalze unter die Oberfläche gedrückt, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Ein weiterer Angehöriger und Ersthelfer bargen die Verunglückten und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Ein 22-Jähriger verstarb noch am Vorfallsort. Der zehnjährige Bub, der erst rund 300 Meter flussabwärts von einer Passantin treibend entdeckt und gemeinsam mit zwei weiteren Helfern aus dem Wasser geborgen wurde, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Junger Bursch erlag Verletzungen
Sein Leben konnte nicht mehr gerettet werden, im Laufe des Abends erlag er seinen Verletzungen. Ein 40-Jähriger wurde zunächst ins Landeskrankenhaus Bludenz und in weiterer Folge ins Landeskrankenhaus Feldkirch überstellt.

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