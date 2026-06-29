Wenn das eigene Zuhause kein sicherer Ort mehr ist

Wer spätabends an die Tür der Jugendnotschlafstelle „anker“ in Dornbirn klopft, hat meist einen langen Weg hinter sich. Konflikte zu Hause sind eskaliert, Gewalt, Vernachlässigung oder psychische Belastungen haben den Alltag unerträglich gemacht. Wer zum „anker“ kommt, ist oft seit Längerem ohne festen Wohnsitz – die Jugendlichen schlafen mal da, mal dort. Andere wissen schlicht nicht, wo sie die kommende Nacht verbringen sollen. „Viele Jugendliche kommen zu uns, weil sie keine andere Lösung sehen“, sagt Leiterin Tatjana Tschabrun.