Trainingstherapie: So wird Bewegung zur Medizin

Ärztliche Verordnung nötig

Zu finden sind Trainingstherapeuten in Rehazentren, Spitälern, physikalischen Instituten, Arztpraxen und seit 2025 auch immer mehr in Wohnortnähe.

„Seit 1. Jänner 2025 kann Trainingstherapie mit ärztlicher Überweisung auch ohne Reha- oder Krankenhausaufenthalt in Anspruch genommen werden.“ Trainingstherapeuten dürfen nun auch selbstständig arbeiten. Damit hat Österreich zu Ländern wie Australien oder Kanada aufgeschlossen, wo diese Therapieform schon länger etabliert ist, wie die Sportwissenschafterin und Trainingstherapeutin erklärt.