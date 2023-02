Vermisste und zugelaufene Vierbeiner

In Ebergassing (NÖ) wird Schildpattkatze Fipsi gesucht. Das Tier ist ein Jahr alt, sehr zugänglich und verspielt. Durch seine Neugier ist es auch möglich, dass er in einem Gartenhaus oder Keller eingesperrt ist oder in ein fremdes Auto eingestiegen. Die Besitzer bieten einen Finderlohn von 500 Euro und hoffen auf Hinweise unter 0699/112 036 25.