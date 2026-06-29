Adieu! Hartberg-Riese Hülsmann wird Franzose

Nicht nur mit seiner Größe von 2,05 Metern machte Hartberg-Goalie Ritzy Hülsmann vergangene Saison in der Bundesliga auf sich aufmerksam. Der Ex-Bayern-Spieler „fing sich“ quasi gleich in seinem ersten Jahr den Titel „Bester Tormann der Bundesliga“ ein. Jetzt klappte der Auslandstransfer via Hartberg, Hülsmann wechselt nach Frankreich.
Rückblick in den Juli 2025: Hartberg-Obmann Erich Korherr holt Tormann-Riese Ritzy Hülsmann vom FC Bayern in die Oststeiermark. Nur kurze Zeit davor hatten die Oststeirer um Ex-Chefcoach Manfred Schmid damals auch Ammar Helac zum TSV geholt. Während Beobachter kurzzeitig nicht wussten, warum man mit zwei möglichen Nummer-eins-Goalies in die Saison geht, ging der Hartberg-Poker am Ende aber voll auf! Helac schaffte inzwischen den Sprung zu Sturm, Hülsmann ist jetzt offiziell Franzose, wechselt mit sofortiger Wirkung zu Stade Reims in die zweite Liga.
Ich wurde vom ersten Tag an super aufgenommen und hatte die Möglichkeit, mich sportlich und persönlich enorm weiterzuentwickeln. Danke, Hartberg!
Ritzy Hülsmann
Noch kein neuer Rekord
Für die Hartberger war Hülsmann nicht nur ob seiner Statur und Leistung am Feld ein großer Fang: Einerseits erreichte man mit dem baumlangen Keeper die Top-Sechs, andererseits spült der internationale Transfer in Zeiten von stark verminderten TV-Einnahmen jetzt wichtiges Geld in die blau-weiße Klubkassa. Die Millionengrenze knackt man dem Vernehmen nach nicht, aber ein mittelhoher, sechsstelliger Betrag bleibt dem TSV über. Die Ablösesumme – kolportiert werden sogar zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro – würde zwar vorerst einen Rekord für die Hartberger bedeuten, allerdings soll die Weiterverkaufsbeteiligung der Bayern in einer derartigen Höhe angesiedelt sein, dass eben das größte Stück des „Kuchens“ doch in München landet. Allerdings: Mit diversen Bonuszahlungen könnte wiederum auch Hartberg in weiterer Folge am Hülsmann-Deal weiter „mitnaschen“.
„Zeigt die Möglichkeiten!“
Hartberg-Obmann Erich Korherr ist stolz: „Dieser Transfer zeigt einmal mehr, welche Möglichkeiten sich Spielern mit starken Leistungen in Hartberg eröffnen. Wir sind bereits intensiv auf der Suche nach einem passenden Nachfolger für die wichtige Position im Tor.“ Bei der Suche nach dem Ersatzmann tut man sich jetzt auch finanziell leichter. Und vielleicht beweist man ja wieder ein ähnlich gutes Händchen wie letzten Sommer.
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