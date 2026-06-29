Adieu! Hartberg-Riese Hülsmann wird Franzose

Noch kein neuer Rekord

Für die Hartberger war Hülsmann nicht nur ob seiner Statur und Leistung am Feld ein großer Fang: Einerseits erreichte man mit dem baumlangen Keeper die Top-Sechs, andererseits spült der internationale Transfer in Zeiten von stark verminderten TV-Einnahmen jetzt wichtiges Geld in die blau-weiße Klubkassa. Die Millionengrenze knackt man dem Vernehmen nach nicht, aber ein mittelhoher, sechsstelliger Betrag bleibt dem TSV über. Die Ablösesumme – kolportiert werden sogar zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro – würde zwar vorerst einen Rekord für die Hartberger bedeuten, allerdings soll die Weiterverkaufsbeteiligung der Bayern in einer derartigen Höhe angesiedelt sein, dass eben das größte Stück des „Kuchens“ doch in München landet. Allerdings: Mit diversen Bonuszahlungen könnte wiederum auch Hartberg in weiterer Folge am Hülsmann-Deal weiter „mitnaschen“.