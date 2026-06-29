Auch zum 68er gibt es den Aufstieg als Geschenk!

Teamchef Ralf Rangnick begeht heute seinen 68. Geburtstag – das verfühte Geschenk machte ihm die Mannschaft schon gegen Algerien, Österreich fixierte mit dem dramatischen 3:3 den Einzug ins Sechzehntelfinale. Wo am Donnerstag Spanien wartet – mit allen Mannen an Bord!
Wenn der Geburtstag des Teamchefs naht, wissen die Spieler, was sich gehört – vier Tage vor seinem 66er jubelte Ralf Rangnick am 25. Juni 2024 bei der EURO in Berlin über das 3:2 gegen die Niederlande – Marcel Sabitzer hatte in Minute 80 den Gruppensieg und Aufstieg ins Achtelfinale perfekt gemacht.
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