Auch zum 68er gibt es den Aufstieg als Geschenk!

Wenn der Geburtstag des Teamchefs naht, wissen die Spieler, was sich gehört – vier Tage vor seinem 66er jubelte Ralf Rangnick am 25. Juni 2024 bei der EURO in Berlin über das 3:2 gegen die Niederlande – Marcel Sabitzer hatte in Minute 80 den Gruppensieg und Aufstieg ins Achtelfinale perfekt gemacht.