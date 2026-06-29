Das geheime Notfall-Lager des Roten Kreuzes

Mit Bundesrettungskommandant Gerry Foitik blickt die „Krone“ hinter die Kulissen von Österreichs größtem Katastrophenschutzzentrum in Wien. Ein Lokalaugenschein zwischen Feldbetten, Konserven und krisensicheren Kommunikationsanlagen. Sogar ein Feldspital ist hier für den Notfall eingelagert!
Im Industriegebiet von Inzersdorf sieht man schon unter normalen Umständen nicht viele Menschen unter freiem Himmel. Wenn die Hundstage dann schon im Juni Einzug halten, sind es am östlichen Zipfel von Wien-Liesing, hart an der Landesgrenze zu Niederösterreich, vermutlich noch einmal ein paar weniger.
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