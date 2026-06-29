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Hinter den Kulissen

Das geheime Notfall-Lager des Roten Kreuzes

Österreich
29.06.2026 05:00
Ordnung muss sein, wie der Blick in die Regale zeigt. Auf 7500 Quadratmetern werden Hilfsgüter ...
Ordnung muss sein, wie der Blick in die Regale zeigt. Auf 7500 Quadratmetern werden Hilfsgüter aller Art genau sortiert eingelagert.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Gregor Brandl
Von Gregor Brandl

Mit Bundesrettungskommandant Gerry Foitik blickt die „Krone“ hinter die Kulissen von Österreichs größtem Katastrophenschutzzentrum in Wien. Ein Lokalaugenschein zwischen Feldbetten, Konserven und krisensicheren Kommunikationsanlagen. Sogar ein Feldspital ist hier für den Notfall eingelagert!  

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Im Industriegebiet von Inzersdorf sieht man schon unter normalen Umständen nicht viele Menschen unter freiem Himmel. Wenn die Hundstage dann schon im Juni Einzug halten, sind es am östlichen Zipfel von Wien-Liesing, hart an der Landesgrenze zu Niederösterreich, vermutlich noch einmal ein paar weniger.

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